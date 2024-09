Die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen hat sich für die kommenden Jahre personell teilweise neu aufgestellt.

Weil die Amtszeiten des Wehrleiters der Verbandsgemeinde sowie der Wehrführer zweier Einheiten inklusive Stellvertreter alle zwischen Mitte September und Anfang Dezember ablaufen, standen Neuwahlen für die Ämter an. Bereits Mitte Juni ist die neue VG-Wehrleitung von den Wehrführern der drei Feuerwehreinheiten gewählt worden: Stefan Zöller, 56, bleibt der Chef und Holger Schweigert, 48, sein Stellvertreter. Neu als stellvertretender Wehrleiter ist Christian Schneider, 36. Das neue Team ist seit wenigen Tagen im Amt. Anfang Juli gab es Neuwahlen auch für die Wehrführung der Feuerwehreinheit Dudenhofen/ Hanhofen. Wahlberechtigt waren dabei alle aktiven Angehörigen der Einheit sowie Mitglieder der Jugendfeuerwehr ab 16 Jahren. Hier wurde Christian Schneider als Wehrführer wiedergewählt. Neuer stellvertretender Wehrführer ist Paul Fuchs, 27, der Frank Fuchs nachfolgt. In Dudenhofen/Hanhofen beginnt die neue Amtszeit im Oktober.

Der größte Wechsel steht in Römerberg an. Dort verabschiedet sich im Dezember Werner Huber, 61, aus der Führungsebene der Feuerwehr. Huber war von 1991 bis 2014 Wehrleiter der Gemeinde Römerberg und anschließend Wehrführer der örtlichen Feuerwehreinheit und stellvertretender Wehrleiter der neuen Verbandsgemeinde. An seine Stelle tritt Andreas Leibig, 51, der bisher Stellvertreter war. Künftig gibt es zwei Stellvertreter: Sabrina Beitler, 33 und laut VG-Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) die erste Frau im Rhein-Pfalz-Kreis auf einer solchen Leitungsposition, sowie Martin Strehl, 35. Die Amtsdauer der Wehrleiter und -führer beträgt zehn Jahre.