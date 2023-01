Der Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen gehören 105 Aktive in drei Wehreinheiten an, davon sind elf Personen weiblich. Das Gros der Mitglieder ist laut Wehrleiter Stefan Zöller zwischen 16 und 35 Jahre alt. Die zwei Jugendfeuerwehren haben 43 Mitglieder, neun davon sind Mädchen. Im vergangenen Jahr wurden die Floriansjünger zu 365 Einsätzen gerufen, der Großteil (260) waren technische Hilfeleistungen, 82 Mal kam es zu einem Brandeinsatz, 23 Mal zu Fehlalarmen.

Dienstjubiläen feierten Marius Foye, Linus Lähne (beide Römerberg), Niklas Hochscheid, Rick Spiegel (beide Dudenhofen) für zehn Jahre; Florian Bültemann (Römerberg) und Daniel Nasadil (Harthausen) für 15 Jahre; Dennis Diebold, Florian Kapp und Jens Niedermeyer (alle Dudenhofen) für 20 Jahre; Lisa Ball (Harthausen) und Sabrina Grüner (Dudenhofen) für 25 Jahre; Thorsten Grill (Dudenhofen), Steffen Huber, Thomas Schubert (beide Römerberg), Timo Machauer, Frank Sammet und Niels Todzi (alle Harthausen) für 30 Jahre; Frank Fuchs (Dudenhofen) und Frank Reichert (Römerberg) für 35 Jahre und Rainer Thieme (Römerberg) für 40 Jahre.