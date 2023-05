Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Leben in Böhl-Iggelheim ist in den vergangenen Jahren gefährlicher geworden, zumindest in Bezug auf Brände. Seit 1983 war die Gemeinde in die Brandgefahrenklasse B 3 eingeteilt. Der Kreisfeuerwehrinspekteur hat die Verwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht mehr ausreichend sei und die Gemeinde in die höhere Brandgefahrenklasse B 4 aufsteigen müsse.

Für die Neueinstufung gibt es laut Böhl-Iggelheims Bürgermeister Peter Christ (CDU) zahlreiche Gründe. So seien in den vergangenen knapp 40 Jahren drei Neubaugebiete entstanden