Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Otterstadt verkauft am Freitag sowie am Wochenende Weihnachtsbäume. Nach Angaben von Wehrführer Christian Tremmel findet die Aktion bereits das vierte Jahr in Folge statt. Der Erlös kommt der Feuerwehr zugute. Am Freitag, 3. Dezember, öffnen die Türen in der Kirchenstraße 5 um 15 Uhr, verkauft wird bis 18 Uhr. Am Samstag und Sonntag bieten die Kameraden im Schichtbetrieb jeweils von 11 bis 16 Uhr Weihnachtsbäume an. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Die Feuerwehrleute liefern die Bäume innerhalb Otterstadts zwischen Freitag und Montag nach Absprache auch kostenlos aus. „Die Bürger kommen vorbei, suchen sich einen Baum aus, der mit einem Zettel markiert wird, und dann stellen wir ihn vor die Haustür“, sagt Tremmel.