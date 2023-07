Eine 27-Jährige musste am Freitagabend von der Feuerwehr aus einem Toilettenhäuschen an einem Badesee in Mechtersheim befreit werden. Wie die Polizei mitteilt, war die Besucherin einer Strandbar noch in der dazugehörigen Toilettenanlage, als der Besitzer der Strandbar den Raum bereits abgeschlossen hatte. Er habe angenommen, dass sich niemand mehr darin befinde und daraufhin den See verlassen. Eine Begleitung der 27-Jährigen habe dann gegen 22.10 Uhr die Polizei verständigt. Weil ein Verantwortlicher für die Anlage nicht kontaktiert werden konnte, habe die Feuerwehr ausrücken müssen. Die Frau blieb unverletzt.