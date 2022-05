Rauch kam aus dem Elternhaus von Maxdorfs Bürgermeister Paul Poje (CDU), er alarmierte die Feuerwehr. Dabei spielte er eine Rolle im Szenario für die Einheiten der Verbandsgemeinde Maxdorf – die trotz Corona-Pause nicht aus der Übung waren.

Paul Poje ist an diesem sommerlich warmen Abend bei seiner Tochter zu Besuch, als er im leerstehenden Haus seiner Eltern nebenan das Geräusch eines Rauchwarnmelders vernimmt. Um 19 Uhr greift er zum Handy, wählt den Notruf und gibt seinen Namen, die Adresse und den Grund seines Anrufs durch. „Ja, es kommt leichter Rauch aus der Tür“, hört man ihn auf Nachfrage antworten. Und nur wenige Augenblicke später meldet sich das Funkgerät von Wehrleiter Stefan Fiedler, der direkt neben dem Bürgermeister steht. Die Alarmierung ist erfolgt.

Die Einsatzleitung ist als erste vor Ort, und schon um 19.05 Uhr kommen weitere Fahrzeuge aus Maxdorf und Birkenheide mit eingeschaltetem Martinshorn in der Carl-Bosch-Straße an.

Nur fünf Minuten nach Alarmierung ist die Wehr vor Ort. Foto: gai

Einsatzleiter ist Anel Radoncic, Wehrführer der Feuerwehr Maxdorf, von Paul Poje bekommt er den Schlüssel zum Haus und weitere Informationen. Wie viele Personen noch im Innern sind, kann der Bürgermeister nicht genau sagen. „Ich weiß nicht, ob meine Cousine noch da ist“, sagt er, ganz in seiner Rolle. Also müssen die Wehrleute nach vier bis fünf Personen suchen. Da Menschenleben in Gefahr sind, erhöht Radoncic die Alarmstufe, weitere Einsatzkräfte werden angefordert.

Mit 25 Kilo Atemschutzausrüstung

Während die Drehleiter bereits an der Seite des Grundstücks aufgestellt wird, verschaffen sich zwei Männer mit Atemschutzausrüstung durch die Haustür Zutritt zum Gebäude. Dichter Rauch schlägt ihnen entgegen, und die Einsatzkräfte gehen auf die Knie. „Am Boden ist die beste Sicht“ erklärt Stefan Fiedler, der den Ablauf der Übung genau beobachtet. Und weil Rauch und Hitze nach oben stiegen, sei es in Bodennähe auch am sichersten. Etwa 25 Kilogramm wiege die Extraausrüstung, die bei Atemschutzeinsätzen mitgeführt wird, sagt der Wehrleiter. Mit der Atemluft in der Flasche könnten die Wehrleute etwa 25 bis 30 Minuten arbeiten.

So lange dauert es zum Glück nicht, bis die erste vermisste Person – ein Dummy – gefunden und gerettet wird.

Ein Dummy simuliert eine verletzte Person, die gerettet werden muss. Foto: gai

Das Kind lag in der Nähe der Tür. Mittlerweile sind rund 50 Wehrleute und acht Fahrzeuge aus Maxdorf, Birkenheide und Fußgönheim vor Ort. Da das Haus immer noch stark verraucht ist – die Nebelmaschinen leisten hier ganze Arbeit – werden für den Lösch- und Sucheinsatz mehrere Trupps mit Atemschutzausrüstung hineingeschickt. Der bereits vor der Tür positionierte Lüfter kann erst eingeschaltet werden, wenn es eine Abluftöffnung gibt. Doch die schlechte Sicht erschwert die Suche nach den vermissten Personen.

Wehrleute arbeiten Hand in Hand

„Jeder Raum wird zweimal abgesucht“, sagt Fiedler. Im Erdgeschoss finden die Einsatzkräfte unterdessen eine 80-jährige Frau. Auch diese Puppe wird in Sicherheit gebracht, während die Retter im Inneren des 1938 erbauten Hauses ins Obergeschoss vorrücken. Zurück geht es auf diesem Wege nicht, denn die Holztreppe hat längst Feuer gefangen. Doch die Drehleiter ist bereit, und so können über diese nicht nur eine weitere Person gerettet werden, sondern auch die Feuerwehrleute sicher ins Freie gelangen. Für die Einsatzkräfte, die aus dem Haus kommen, steht schon die Einsatzstellenhygiene bereit. In einem mit Zeltplanen abgetrennten Bereich werden die Atemschutzgeräteträger von ihrer kontaminierten Kleidung befreit, die sofort in Kisten verstaut wird.

Es ist 19.35 Uhr, als der letzte Dummy aus dem Gebäude gebracht wird. Während am Einsatzleitwagen eine Lagebesprechung stattfindet, werden im Haus noch letzte Löscharbeiten durchgeführt. Dann ist die Übung offiziell beendet.

Lagebesprechung: Nur mit schwerem Atmenschutz darf das Objekt betreten werden. Foto: gai

Zur Nachbesprechung trifft sich die Mannschaft in der Seitenstraße. Der Wehrleiter ist sehr zufrieden. „Die Abläufe waren Hand in Hand“, lobt Fiedler und hebt hervor, wie motiviert und engagiert die Wehrleute ihr Ehrenamt ausüben. Und auch Bürgermeister Pojes Bilanz fällt positiv aus: „Ihr habt eindeutig und eindrucksvoll bewiesen, dass die Feuerwehr der Verbandsgemeinde eine starke Truppe ist.“