Die Polizei sucht nach zwei Jungen, die offensichtlich in dem Klettergerüst auf dem Spielplatz in der Bitzstraße gezündelt haben. Wie die Beamten mitteilen, musste am Samstagnachmittag die Feuerwehr Schifferstadt ausrücken, um den Brand auf dem Spielplatz zu löschen. Es seien aus dem Klettergerüst kurzzeitig Flammen geschlagen. Die Einsatzkräfte fanden nach den Löscharbeiten angekohlte Äste und Zweige sowie Getränkedosen. Laut Zeugenaussagen sollen beide „flüchtigen Täter“ etwa 13 bis 14 Jahre alt sein. Einer sei Brillenträger, habe blondes kurzes Haar, einen blauen Pullover und blaue Jeans getragen. Der andere Junge habe braunes kurzes Haar und sei mit einer beigefarbenen Jacke und dunklen Hosen bekleidet gewesen. Einer der beiden habe ein Stabfeuerzeug bei sich gehabt. Das Klettergerüst sei nach ersten Schätzungen nur leicht beschädigt, dennoch ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Weitere Zeugen möchten sich bei der Inspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden