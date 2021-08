[aktualisiert 13.35 Uhr] In der Nähe des Fußgönheimer Wohngebiets Schwabenbach haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Gartenlauben und ein Traktor gebrannt, eine Gartenhütte brannte vollständig aus. Die Kripo Ludwigshafen begann am Dienstag mit den Ermittlungen, da es Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung gebe, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mit. Am Mittwoch gibt die Polizei nun bekannt, dass der Besitzer der ausgebrannten Gartenhütte im Verdacht steht, den Brand verursacht zu haben. Die genaue Brandursache ist jedoch noch unklar. Aber den Gesamtsachschaden können die Beamten nun abschätzen: etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bei der Feuerwehr sei in er Nacht zum Dienstag gegen 0.35 Uhr der Brand gemeldet worden, berichtet Frank Koob, Leiter der Feuerwehr Fußgönheim und stellvertretender Leiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Maxdorf. Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten auf dem etwa 1000 Quadratmeter großen Gelände mehrere Gartenlauben und ein Traktor gebrannt. Das Feuer sei zwar nach einer Stunde unter Kontrolle gewesen, doch habe es auf dem verwinkelten Gelände zahlreiche Glutnester gegeben. Deshalb hätten die Löscharbeiten bis 10 Uhr vormittags gedauert, und während des Tages werde das Gelände mehrfach überprüft. Im Einsatz waren 13 Fahrzeuge der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Maxdorf, 62 Feuerwehrleute, Polizei, Rettungsdienst, das Technische Hilfswerk und das Ordnungsamt.