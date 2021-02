In einem Heulager und Schuppen auf einer Koppel in Birkenheide ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht auf Montag gegen 3 Uhr ein Brand auf einer Pferdekoppel im Bruchweg gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen das Heulager und der Schuppen in Brand. Glücklicherweise konnten sich die Pferde selbst vor dem Feuer retten, so dass kein Tier verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise auf die Brandursache konnten bislang noch nicht erlangt werden. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal melden, unter Telefon 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.