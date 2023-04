Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er soll Propaganda der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ins Deutsche übersetzt und hierzulande über den Messenger-Dienst Telegram verbreitet haben. Am Montag nun haben Beamte des Bundeskriminalamts den verdächtigen Mann in Heiligenstein festgenommen.

Sonja Schön fuhr erst einmal der Schreck in die Glieder, als sie während ihres Urlaubs in Kroatien am Montag bei Facebook ein Foto sah, das einen Polizeieinsatz in der Römerberger Viehtriftstraße