Der heilige Bonifatius ist Schutzpatron der katholischen Kirche in Limburgerhof. Zu seinen Ehren feiert die Gemeinde eine Festmesse am Sonntag, 9. Juni, 9.30 Uhr, in der katholischen Kirche Limburgerhof.

Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst zum Patronatsfest vom Vocalensemble „Alpha & Omega“, das für diese Feier die St. Bonifatius-Messe von Heinrich Fidelis Müller (1837 bis 1905) einstudiert hat. Müller war Priester, Domdechant, Dommusikdirektor und Komponist. Sein Geburtsort und seine Wirkungsstätte war Fulda. Dort ist er auch gestorben und hat – ebenso wie Bonifatius – seine letzte Ruhestätte in dieser Stadt gefunden.

Geboren wurde der heilige Bonifatius zwischen 673 und 675 in Wessex im Südwesten Englands. Gestorben ist er am 5. Juni 754 oder 755 bei Dokkum in Friesenland. Der angelsächsische Mönch war bedeutender Missionar und der wichtigste Kirchenreformer im damaligen Frankenreich. Er gründete und leitete mehrere Bistümer, unter anderem Eichstätt, Fulda, Mainz, Würzburg und Utrecht. Darüber hinaus initiierte er viele Klostergründungen. Wegen seiner umfassenden Missionstätigkeit in Germanien wird er seit dem 16. Jahrhundert als „Apostel der Deutschen“ verehrt.

Eröffnet wird der Gottesdienst mit einem neuen Bonifatiuslied aus Texten des A & O-Dirigenten Ansgar Schreiner und des österreichischen Priesters, Textdichters und Komponisten Joseph Franz Mohr (1792 bis 1848). Außerdem erklingen Kompositionen zeitgenössischer Künstler: „Brot des Lebens“ aus dem Emmaus-Oratorium von Thomas Gabriel sowie Chorsätze aus der Auferstehungskantate von Klaus Heizmann.