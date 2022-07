Seit 2017 war Frank Aschenberger der leitende Pfarrer der katholischen Pfarrei Heiliger Christophorus Waldsee, zu der auch die Gemeinden Otterstadt, Altrip, Limburgerhof und Neuhofen gehören. Anfang September tritt Aschenberger auf eigenen Wunsch eine neue Stelle als Seelsorger im Bundeswehr-Zentralkrankenhaus in Koblenz an. Am Sonntag, 17. Juli, wird er im Gottesdienst in der katholischen Kirche in Waldsee verabschiedet. Die Messe beginnt um 10.30 Uhr, also eine Stunde später als üblich. In den anderen Gemeinden der Pfarrei finden an diesem Wochenende keine Sonntagsgottesdienste statt. Im Anschluss laden Frank Aschenberger und der Gemeindeausschuss Waldsee vor dem Pfarrzentrum zu einem Umtrunk mit kleinem Imbiss ein. Dort werden auch die Grußworte der Gäste gesprochen.