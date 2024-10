„Stadt-Land-Quiz“ heißt eine beliebte Fernsehsendung des Südwestrundfunks (SWR). Zwei Gemeinden spielen in dieser gegeneinander. Moderator Jens Hübschen stellt Fragen, die Menschen aus den jeweiligen Orten beantworten müssen. Am Montag ist in Schifferstadt gedreht worden, mit technischen Problemen, aber auch mit viel Spaß an der Sache.

Jürgen Schon und seine Frau Christina staunten nicht schlecht, als die Tür von ihrem Obst- und Gemüsegeschäft aufging und das