Im Dorfwettstreit „Stadt, Land, Quiz“ des Südwestrundfunks ( SWR) wird Heßheim gegen Althütte in Baden-Württemberg antreten. Gedreht wird am Donnerstag, 26. September, gesendet am 9. November. In dem Quiz mit Moderator Jens Hübschen geht es laut SWR diesmal um „Erfindungen, die die Welt (nicht) braucht“. Im Gemeinderat hat Ortsbürgermeister Holger Korn (SPD) schon verraten, welche kuriose Heßheimer Erfindung vorkommen wird: das „Space-Dubbe“ von Thomas Butsch, Dirk Fellhauer und Robert Kwiatek. Ihr Dubbeglas flog im Juli 2016 mit einem Wetterballon 33,8 Kilometer in die Stratosphäre. Spielgegner Althütte, so Korn, biete dagegen die Erfindung einer Butterbrezelschmiermaschine auf.