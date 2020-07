Für ein paar Stunden ein Detektiv sein oder in die Galaxis fliegen – das können Kinder bei den Ferienspielen des Nova-Familienzentrums. Mitmachen können Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. An sieben Vormittagen vom 28. Juli bis 5. August, immer von 9 bis 12 Uhr, bieten Florentine Fischer und Constanze Eichhorn im Garten des Familienzentrums einen Spiel- und Experimentierraum an.

Alles findet im Freien statt. Damit werde unter anderem das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus minimiert, sagt Katja Zakontnik, die die Ferienspiele organisiert hat. „Wir haben für dieses Projekt extra ein großes Regenzelt besorgt“, erklärt sie, hofft aber auf gutes Wetter.

Zu den Themen gehören Detektivtechniken wie Fingerabdrücke nehmen, aber auch, wie man eine Kokosnuss aufbekommt und was für gesunde Sachen in Nüssen stecken. Es gibt Rätselspiele und verschiedene Experimente rund um die Galaxis.

Erfahrene Pädagoginnen

Die Spielleiterinnen seien sehr erfahren: Florentine Fischer war 14 Jahre als Museumspädagogin im Technoseum tätig und richtet seit 25 Jahren Kindergeburtstage aus. Constanze Eichhorn war sieben Jahre lang die Leiterin einer AG für Kreatives am Heinrich-Böll-Gymnasium.

Wer sein Kind zu den Ferienspielen anmelden möchte, kann dies über die E-Mail-Adresse buero@nova-familie.de tun. Die Teilnahmegebühr pro Kind und Termin beträgt für Nova-Mitglieder drei Euro, für Nichtmitglieder fünf Euro. Geschwisterkinder bekommen einen Euro Ermäßigung. Die Daten und Themen finden Eltern auf der Webseite des Nova-Familienzentrums, www.nova-familie.de, unter „Aktuelles“ im Kalender.

Kontakt: Nova-Familienzentrum, Ludwigshafener Straße 7, 67141 Neuhofen, Telefon 06236/479551, E-Mail buero@nova-familie.de.

Noch Fragen?