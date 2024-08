Die Sommerpause in den Jugendtreffs der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim geht zu Ende. In den letzten drei Ferienwochen findet dort nach Angaben der Verwaltung ein Sonderprogramm statt, bei dem jede Woche unter einem anderen Motto steht. Montags finden die Aktivitäten im Jugendtreff Heuchelheim, Heppenheimer Straße 3, statt, dienstags in Beindersheim, Brunnenweg 6, mittwochs in Großniedesheim, Beindersheimer Straße 52, und donnerstags in Lambsheim, Junkergasse 1, jeweils 15 bis 19 Uhr. In der dritten Woche vom 19. bis 22. August geht’s ums Essen und Genießen, deshalb sollten die Kinder und Jugendlichen etwas Leckeres mitbringen und das am besten per E-Mail an jugend@lambsheim-hessheim.de mitteilen.