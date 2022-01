Die Jugendpfleger der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim bieten von Montag, 21. Februar, bis Freitag, 25. Februar, ein Ferienprogramm für Kinder ab acht Jahren an. Jeweils von 8 bis 16 Uhr wird im Kinder- und Jugendtreff Großniedesheim gefrühstückt, gebastelt und gespielt. Falls es die Corona-Lage zulässt, soll es auch einen kleinen Ausflug geben. Eltern werden gebeten, ihren Kindern einen Rucksack, wetterangepasste Kleidung sowie ausreichend Getränke und einen Imbiss mitzugeben. Die Teilnahme kostet 50 Euro für die ganze Woche. Das Geld ist direkt bei Anmeldung zu zahlen. Es ist nicht möglich, nur an einzelnen Tagen teilzunehmen. Anmeldung bis Montag, 17. Januar, im Bürgerbüro Heßheim. Eltern werden vorab per E-Mail über die aktuellen Corona-Regeln informiert. Die Jugendpfleger behalten sich eine Absage des Programms vor, sollte sich die Pandemielage verschlimmern.