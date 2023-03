Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gleich drei Mitmachangebote des Jugendkulturzentrums Limburgerhof versüßen Kindern und Jugendlichen aus der Region die Sommerferien: der Talentcampus, die Ferienbetreuung auf dem Abenteuerspielplatz sowie ein offener Ferientreff. Die Ziele: die eigene Kreativität entdecken, die Persönlichkeit entwickeln – und natürlich Spaß haben.

In der Feuerstelle auf dem Abenteuerspielplatz gegenüber der Rudolf-Wihr-Realschule plus in Limburgerhof knistert das Feuerchen fürs Mittagsgrillen, zwei Jungs rutschen in