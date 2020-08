Schon mal einen Baummagier getroffen? Oder mit der Lupe geschaut, was im Wasser los ist? Nein? Mit der Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen ist das möglich. Sie bietet an vier Tagen ein Waldprogramm für Kinder an.

Gewerkelt wird im Wald gleich am ersten Werktag der Woche. Am Montag, 10. August, wird von 9 bis 12 Uhr mit Naturmaterialien Kreatives unter freiem Himmel entstehen. Treffpunkt für die Waldwerkstatt ist der Stadtwald Schifferstadt, Dudenhofener Straße, Waldeingang beim Sportplatz des FSV 13/23. Teilnahmebeitrag: 5 Euro pro Person.

Der Dienstag (11. August) wird magisch, denn dann lernen die Rucksackschulenkinder Zaubertricks mit Pflanzen und Schätzen aus dem Wald. Wer dabei ist, kann sich auch selbst verzaubern lassen – von der Schönheit des Waldes. Und unterm Blätterdach zeigt der Baummagier seine Künste und verblüfft seine Zuschauer. Treffpunkt: Bellheim, Forststraße, Abenteuerspielplatz. Zeit: 14 bis 16.30 Uhr. Teilnahmebeitrag: 5 Euro.

Specht und Wasserbewohnern auf der Spur

„Tok, Tok, Tok Specht“, lautet das Motto für den Waldtag am Mittwoch, 12. August. Mit Spiel und Spaß lernen die Rucksackschulenkinder den Specht kennen und entschlüsseln die Geschichten rund um den Vogel. Geschichtenerzählerin Silke Umbach führt durch das Programm. Alles outdoor – natürlich im Wald. Treffpunkt: Stadtwald Speyer, Iggelheimerstraße 21, Walderholung Blockhaus, Zeit: 14 bis 16.30 Uhr, Teilnahmebeitrag 10 Euro pro Person.

Um Wald und Wasser geht es am Donnerstag, 13. August. Erforscht wird, was im und am Wasser lebt. Mit Keschern und Lupen sollen die Bewohner mal ganz genau angeschaut werden. Und es wird darüber gesprochen, welche Bedeutung sie für Wald und Wasser haben. Bitte Badesandalen oder Gummistiefel mitbringen – und Kinder eine Begleitperson. Treffpunkt: Speyer, Siemensstraße, Unterführung B 9, 14 bis 16.30 Uhr. Teilnahmebeitrag: 5 Euro.

