Drei Wochen Ferienbetreuung in der Schifferstadter Waldfesthalle gehen in dieser Woche zu Ende. Etwa 360 Kinder im Altern zwischen sechs und zwölf Jahren hatten hier bei vielen gemeinsamen Aktivitäten Spaß. Der Jugendleiter und sein Team sind mehr als zufrieden, gab es in diesem Jahr doch einige Veränderungen.

Es war zwar nicht Dennis Fellhauers erste Ferienbetreuung, aber die erste als Leiter des Schifferstadter Jugendtreffs. Der 30-Jährige hat den Job seit Februar von seinem Vorgänger Torsten Kreb übernommen.