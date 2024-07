Einen Ferientag im Wald verbringen. Das kann man mit der Familie, Freunden oder der Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen. Drei Termine, drei spannende Erlebnisse – und im wahrsten Sinne des Wortes zauberhafte Momente versprechen die Macher des Programms.

Für das erste Treffen mit der Rucksackschule geht es in den Schifferstadter Wald. Dort unterm Blätterdach wird gelernt, wie Zauberer mit einfachen Tricks ihr Publikum verblüffen. „Lasst euch verzaubern von der Schönheit des Waldes und nutzt ihn als Materiallieferant und Kulisse für euren großen Auftritt auf der Bühne der Magie“, sagt Beate Werner, die das Ferienprogramm für die Rucksackschule zusammengestellt hat. Treffpunkt für diesen zauberhaften Waldtag ist am Dienstag, 23. Juli, um 14 Uhr der Waldeingang am FSV-Parkplatz in der Dudenhofener Straße. Der Teilnehmerbeitrag kostet acht Euro.

Zahlreiche Gegenstände, die wir täglich brauchen oder benutzen, sind aus Holz. Das kann die Treppe zu Hause sein, eine Tür, das Bett oder Spielzeug. „Wie oft benutzen wir Papier? “, fragt Beate Werner und verrät: „Im ersten Leben war all das einmal ein Baum – gewachsen im Wald.“ Wer Lust auf die Veranstaltung „Vom Baum zum Bett – Baum weg – Holzweg?“ hat, spürt auf, wo der Anfang all dieser Dinge ist, entdeckt den Wald, seine Bäume. Die Teilnehmer schlüpfen sogar in die Rolle des Forstpersonals und markieren, vermessen Bäume und erleben spielerisch Holzernte und Holztransport. Treffpunkt ist am 24. Juli, 14 Uhr, das Forstamt Pfälzer Rheinauen in Bellheim, Am Hasenspiel 33. Die Teilnahme kostet wieder acht Euro pro Person.

„Wald – Baum – Boot“: Unter dieser Überschrift findet das dritte Treffen mit der Rucksackschule statt. Erste Feststellung dabei wird sein: Holz schwimmt – die Richtung und Geschwindigkeit der Fortbewegung bestimmen die Rudernden an Bord der Lusoria Rhenana. Vor 1700 Jahren waren Beate Werner zufolge im Bereich des heutigen Forstamts Pfälzer Rheinauen die Römer mit solchen Flotten auf dem Rhein unterwegs und sicherten das Fließgewässer gegen das Eindringen der Barbarenstämme ab. 2024 dürfen Kinder, Eltern, Opa und Oma ebenfalls an Bord gehen und das fünf Tonnen schwere Eichenholzschiff bei einem einzigartigen Naturerlebnis genießen. Aufs Römerschiff geht’s am Samstag, 27. Juli, 14 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz des Anglerheims in der Friedhofstraße in Neupotz. Teilnahmebeitrag: zehn Euro pro Person.

Die Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen ist über 25 Jahre alt. 1998 war die Umweltbildungseinrichtung einmalig im Land, sechs Jahre darauf war ihr Konzept landesweit umgesetzt worden. „Wald erleben, Natur erfahren, Zukunft gestalten“ ist das Motto der Rucksackschule. Ihre Programme und Veranstaltungen sollen möglichst vielen Menschen ermöglichen, den Wald zu verstehen, Umwelt zu erfahren und Achtsamkeit gegenüber der Natur zu erlernen. Aktionen gibt es für alle Altersgruppen. Auch Erwachsene können noch zur Rucksackschule gehen.

Beate Werner bittet alle Interessierten, sich anzumelden. Das geht per E-Mail an rucksackschule.speyer@wald-rlp.de.