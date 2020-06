Zwei Fensterscheiben und eine Glastür des Neuhofener Bürgerhauses sind zwischen Mittwoch und Freitag beschädigt worden. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Bisherigen Zeugenangaben zufolge könnte es sich bei den Tätern um Jugendliche handeln. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.