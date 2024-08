Am letzten Augustwochenende feiert Rödersheim traditionell seine Kerwe, die seit dem vergangenen Jahr auf dem Marienplatz vor der katholische Kirche stattfindet. Zuvor war die Kerwe jahrzehntelang auf dem Schulhof beheimatet, was aber aus baulichen Gründen seit 2023 nicht mehr möglich ist. Mit dem Umzug zum Marienplatz wurde auch viel in puncto Organisation, Struktur und Programm verändert.

„Die veränderte Kerwe ist voriges Jahr schon sehr positiv angenommen worden, vor allem weil der Marienplatz vor der Kirche eine schöne Atmosphäre bietet“, sagt Markus Bock, der für den Gewerbeverein im Organisationsteam der Kerwe ist. Dieses Team aus Vertretern der Ortsgemeinde, der Feuerwehr, des Gewerbevereins, des Vereins für Zigarrenmuseum und altes Brauchtum sowie der Jugend, kümmert sich seit 2023 um Planung und Organisation der Kerwe.

Schon aufs nächste Jahr freuen

„Wichtig ist das Team vor allem auch für die Kommunikation. Durch das gemeinsame Ziel, die Kerwe attraktiv und liebenswert zu machen, rückt man zusammen. Wir haben viele Ideen, über die gemeinsam entschieden wird“, sind sich Markus Bock und Michael Gropp-Klein vom Zigarrenmuseum-Verein einig. „Wir müssen dabei immer im Blick haben, dass wir die Kerwe für die Menschen hier vor Ort machen.“ Am Ende der Kerwe sollen sich die Menschen zwölf Monate lang schon wieder auf die nächste Kerwe am letzten Wochenende im August freuen, das sei das Ziel. So habe es 2023 bei der Kerwe per Flyer eine Umfrage unter den Besuchern gegeben, und Anfang dieses Jahres gab es zur Planung ein Treffen mit 15 Umfrage-Teilnehmern, die sich mit Ideen und Vorschlägen einbringen konnten. Entstanden ist ein Kerwe-Programm, das gegenüber 2023 wieder mit einigen Neuerungen aufwarten kann.

Geblieben ist die traditionelle, offizielle Eröffnung der Kerwe am Freitag, 23. August, 18 Uhr, bei der der Musikverein Hochdorf für den musikalischen Rahmen sorgt. Um 19 Uhr wird Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG) seine Kerwerede mit anschließendem Fassbieranstich halten. Neuer Programmpunkt bei der Eröffnung ist die Aufstellung eines Kerwebaums, der von den Kerwebuwen im Vorfeld gefertigt und auf den Kerweplatz getragen wird. „Mit 13 Metern Höhe werden wir den höchsten Kerwebaum in der ganzen Verbandsgemeinde haben“, sagt Markus Bock nicht ohne Stolz. Im Anschluss gibt es bis zum Ende des Eröffnungstags Musik mit DJ MCG.

Am Samstag, 24. August, startet um 16 Uhr die Kinder-Kerwe im Pfarrhof mit einer Kinder-Olympiade, die in Kooperation von MGV Frohsinn und TV Rödersheim organisiert wird. Diesen Programmpunkt gab es erstmals 2023, der mit rund 40 teilnehmenden Kindern positiv angenommen wurde. Ab 18 Uhr gibt es auf dem Kerweplatz Live-Musik mit Why Not.

Oh ja! 2024 startet ein Kerweumzug

Am Sonntag, 25. August, steht ab 10.30 Uhr ein Frühschoppen mit dem Musikverein Bobenheim auf dem Programm. Um 14 Uhr startet dann der ebenfalls neu ins Leben gerufene Kerwe-Umzug zum Marienplatz, an dem sich 15 Zugnummern örtlicher Vereine und aus der Umgebung beteiligen werden. Aufstellung ist am Kreisel vor der Grundschule in der Schäfergasse. Über Hoher Weg, Gebhardtstraße und Vogelsangstraße geht es dann zum Kerweplatz. Um 15.30 Uhr startet noch einmal die Kinder-Kerwe im Pfarrhof mit Spiel und Spaß, unter Mitwirkung der Fördervereine der Kindertagesstätte St. Angela und der Grundschule. Um 17 Uhr wird es erstmals ein Nagelturnier geben. Anmeldung im Vorfeld unter E-Mail: rodersheimerkerwe@gmx.de oder am Kerwesonntag bis 16 Uhr an der Bühne.

Am Montag gibt es ab 12 Uhr Mittagessen, und um 17.30 Uhr präsentiert die Jugendfeuerwehr Vorführungen zum Mitmachen für Kinder und Jugendliche.