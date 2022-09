Der Bauausschuss der Ortsgemeinde Beindersheim hat der Anschaffung einer Containeranlage als provisorische Kindertagesstätte zugestimmt. Zum Zuge kommt die Firma Rent Raumsysteme, die mit einem Bruttopreis von 1,27 Millionen Euro das günstigste Angebot abgegeben hatte. Notwendig geworden war diese Containerlösung, weil sich der Bau einer zweiten Kita verzögert. Zudem soll damit die übergangsweise Unterbringung von Kita-Gruppen im evangelischen Gemeindehaus beendet und die Räume für die kirchliche Gemeindearbeit wieder freigeben werden, formulierte es Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD). Der hohe Preis ließ das ein oder andere Ausschussmitglied schlucken. Dennoch sei es, so erklärte Stutzmann, eine „gute Lösung“. Die Kinder seien adäquat untergebracht in einem klimatisierten und lärmgeschützten Gebäude, das quasi ein „vollwertiger Kindergarten und kein Container“ sei. In Zukunft könne man das Gebäude gut auch anderweitig nutzen, beispielsweise für Vereine.