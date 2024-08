Justus Rabe bleibt Vorsitzender des FDP-Gemeindeverbands Römerberg-Dudenhofen. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung, bei der er wiedergewählt wurde, äußerte er Wünsche an die Verwaltung sowie Kritik.

Rabe kritisierte laut Mitteilung, dass es in der Verwaltung immer noch kein Fachpersonal für die Bedienung moderner Informationskanäle gebe. Zudem wünscht sich die FDP nach dem Serverbrand im Rathaus Informationen zu betrieblichen Vorkehrungen zum Brandschutz in der Verwaltung. Außerdem übte er Kritik am Jubiläumsprogramm zum zehnjährigen Bestehen der Verbandsgemeinde. Die FDP ist der Meinung, dass die geplanten Events dem Anlass nicht gerecht werden. „Ein Tag der offenen Tür in unserer Kläranlage oder eine Vortragsreihe zum Stromsparen sind sicherlich interessant, aber sie würdigen nicht diesen bedeutenden Meilenstein“, sagte Rabe und fügte hinzu: „Wir wünschen uns mehr Hingabe und Engagement, um die Vorteile der Fusion in den Vordergrund zu stellen, denn in unserer Bürgerschaft wird die Fusion immer noch als Belastung und Rückschritt empfunden.“

Neuwahlen

Vorsitzender: Justus Rabe; Stellvertreter: Jochen Becker, Timothy Starratt, Michael Knapp, Benjamin Voigt; Beisitzer: Mario Israel, Dietmar Kienzle, Gabriel Weihe; Schatzmeister: Denis Pollach; Schriftführer: Heiko Schünemann; Kassenprüfer: Christian Beck und Anelore Irschlinger.