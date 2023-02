Gunter Steuer hat sein Mandat im Lambsheimer Gemeinderat niedergelegt. Der Grund: Er will, dass sich die zweiköpfige FDP-Fraktion verjüngt.

„Wir sollten einen Schritt weiter denken und Jüngere ans Ruder lassen“, sagt Steuer (59) auf Anfrage. Dafür komme Sebastian Schlipp, der Anfang 30 sei, infrage. Bis zur nächsten Gemeinderatswahl 2024 könne er Gremienerfahrungen sammeln. Steuer ist seit 1999 kommunalpolitisch aktiv. Er war von 2008 bis 2010 Mitglied im Lambsheimer Gemeinderat, danach Beigeordneter bis 2014.

Seit August 2019 VG-Beigeordneter

Vor vier Jahren wurde er erneut in den Rat gewählt und außerdem in den Verbandsgemeinderat Lambsheim-Heßheim, der ihn mehrheitlich zum Beigeordneten bestimmte. 2022 kandidierte er für das Amt des Verbandsbürgermeisters, die Wahl gewann aber Amtsinhaber Michael Reith (SPD). Sebastian Schlipp wird am Dienstag, 14. Februar, 19 Uhr, im Bürgersaal vereidigt. Weiteres Thema der Ratssitzung ist unter anderem der Gemeindehaushalt 2023.