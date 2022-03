Die Gemeinde St. Leo Rödersheim begeht mit verschiedenen traditionellen Gottesdiensten und Bräuchen die Fasten- und Osterzeit. Die Winterverbrennung ist jedoch abgesagt. Dafür hat sich zum Osterfeuer königlicher Besuch angekündigt.

Mit dem Lätare-Sonntag drei Wochen vor Ostern ist die Hälfte der Fastenzeit geschafft. Das wird in den Kirchen gefeiert. In Rödersheim-Gronau wird am Sonntag, 27. März, 10.30 Uhr, ein Kinder- und Familiengottesdienst in der Kirche St. Leo begangen, der vom Kindergarten und den Kommunionkindern mitgestaltet wird. Der Gottesdienst wird auch per Livestream übertragen. Vor der Messe werden auf dem Kirchplatz die vom Kirchenchor St. Leo gefertigten RiRaRo-Stecken mit süßen Brezeln verkauft.

Üblich ist an diesem Tag eigentlich auch der Brauch der Winterverbrennung, der in Rödersheim gerne gepflegt wird. Wegen der noch weiter bestehenden Corona-Regelungen ist die geplante Winterverbrennung im Fronhof und das anschließende Fastenessen auf dem Kirchvorplatz allerdings abgesagt. Stattdessen wird das Fastenessen vom Förderverein der Kita Zwerge St. Angela nach der Messe auf dem Schulhof abgehalten. Es werden Bratwurstbrötchen, Saumagenburger und Kartoffelsuppe sowie Getränke angeboten. Dafür sollten eigene Becher und Gläser mitgebracht werden.

Alter Brauch: Gärren

Eine andere Tradition, die nicht oder nur organisatorisch von Corona betroffen ist, ist das Gärren, das von Karfreitag bis Ostersamstag den Ruf der Glocken ersetzt, wenn sie in der katholischen Kirche nach althergebrachtem Brauch in diesem Zeitraum schweigen. In Rödersheim werden wie schon in den vergangenen Jahren die Messdiener beim Gärren durch Senioren unterstützt. Die Zeiten sind am Karfreitag, 15. April, um 6, 12 und 18 Uhr sowie am Karsamstag, 16. April, um 6 und 12 Uhr. Neue „Mitgärrer“ sind zur Unterstützung herzlich willkommen. Interessierte können sich bei Peter Wilhelmi unter Telefon 06231 1289 melden. Es stehen Gärren zum Ausleihen bereit.

In der Osternacht am Samstag, 16. April, soll es im Anschluss an die Messe wieder ein Osterfeuer geben. Geplant ist, dass die Rödersheimer Weinkönigin Sophia Hanke Wein ausschenkt und dabei auch Fragen rund um den Wein und um ihr Amt beantwortet. Als weitere Aktion ist eine Osterhasen- und Süßigkeitensammelaktion für Kinder im St. Anna-Stift und im Kinderdorf Silz geplant. Dazu stehen von Palmsonntag bis Ostermontag am Eingang der Kirche Körbe bereit, in die Hasen, Eier oder andere Süßigkeiten gelegt werden können.