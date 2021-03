46 Harthausener, darunter auch Neubürger, haben am Samstag rund dreieinhalb Stunden unter Einhaltung der Corona-Regeln beim Dreck-weg-Tag der Ortsgemeinde Müll gesammelt. Nach Angaben von Organisator und Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) fanden die Freiwilligen vor allem Papier und Verpackungsmüll – etwa von Restaurants – sowie sehr viele kleine Schnapsfläschchen, ein Fernsehgehäuse und Reifen – teilweise mit Felgen. Besonders ärgerlich seien abgeladene Gipskartonplatten gewesen, die bereits zerfallen waren und dessen Teile in mühsamer Kleinarbeit zwischen Pflanzen aufgelesen werden mussten. Löffler dankte den Helfern, deren Engagement nicht selbstverständlich sei, mit einem Brief, einem Gutschein der örtlichen Metzgerei und Gummibärchen für die Kinder.