Viele Lichter für den guten Zweck – so lässt sich auch in diesem Jahr zusammenfassen, was es in der Robert-Koch-Straße 14 a in Mechtersheim ab Donnerstag zu sehen gibt. Dort hat Familie Schäfer wie schon seit einigen Jahren ihr Haus aufwendig weihnachtlich geschmückt. Ende Oktober sei diesmal mit dem Aufbau begonnen worden, berichtet Christian Schäfer. 55.900 LEDs erstrahlen bis zum 6. Januar. Das sind 7600 mehr als im Vorjahr. Angeschaltet sei die Beleuchtung täglich von 17 bis 22.15 Uhr und zusätzlich eine Stunde am Morgen. Im vergangenen Jahr habe es mehr Schaulustige als sonst gegeben, ist Schäfers Eindruck. Auf der Suche nach ein bisschen weihnachtlicher Stimmung im ersten Corona-Winter zog es offenbar viele nach Mechtersheim. Die Spendenkasse, die die Schäfers jedes Jahr aufhängen, war jedenfalls gut gefüllt. Mehr als 900 Euro kamen zusammen, die ans Dudenhofener Kinderhospiz gingen. An dieses will die Familie auch diesmal den gesammelten Geldbetrag übergeben.