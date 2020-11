Vielen vorweihnachtlichen Veranstaltungen macht Corona einen Strich durch die Rechnung, nicht aber dem Lichtermeer auf dem Grundstück der Mechtersheimer Familie Schäfer in der Robert-Koch-Straße 14a. Am Freitag um 17 Uhr schaltet sie erstmals ihre Weihnachtsbeleuchtung an, die bis zum 6. Januar hängen bleibt. Laut Christian Schäfer ist noch einmal ein bisschen aufgerüstet worden: auf mittlerweile 46.600 Lampen. Auch größere Sterne für den Rasen hat er unter anderem angeschafft. Geld für den guten Zweck wird ebenfalls wieder gesammelt. Wer etwas in eine Spendenkasse wirft, unterstützt damit das Kinderhospiz Sterntaler. Die Schäfers haben ihre Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr zum 15. Mal an ihrem Haus angebracht. Dass die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr von den Folgen der Pandemie überschattet wird, findet Christian Schäfer schade. Für ihn ist es deshalb umso wichtiger, mit dem Lichterzauber auf seinem Grundstück für Weihnachtsatmosphäre zu sorgen.