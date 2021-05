Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben auch im vergangenen Jahr schon deutlich eingeschränkt. Wer deshalb denkt, die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft hätten an den Neuhofener Seen Schlicht und Badeweiher weniger zu tun gehabt, irrt. Das geht aus der Bilanz für 2020 hervor, welche die Ortsgruppe nun vorgelegt hat.

Nach Angaben von Frank Markgraf, technischer Leiter Einsatz, brachten es seine Mitstreiter und er vergangenes Jahr auf insgesamt 1467 Einsatzstunden. Ein Großteil davon entfiel auf den Wachdienst an den beiden beliebten Badegewässern. 27 Mal mussten sie am Wasser Erste Hilfe leisten, in drei Fällen wurden schwer verletzte Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. Einen Mann, der schon untergegangen war, retteten die DLRG-Helfer schnellstens aus dem Wasser und brachten in zurück ans Ufer, wo sie ihn unterstützt von Neuhofener Feuerwehrleuten wiederbelebten. Die Angehörigen wurden psychologisch betreut. „Nach diesen Einsätzen findet auch eine Nachbetreuung der Einsatzkräfte statt, gegebenenfalls mit fachmännischer Unterstützung“, erklärt Markgraf, der selbst ebenfalls als Rettungstaucher aktiv ist.

Insgesamt alarmierte die integrierte Leitstelle die Taucher der DLRG-Ortsgruppe zu zehn Ertrinkungsfällen. Retten – wie im oben beschriebenen Beispiel – konnten sie aber nur die Hälfte der Verunglückten. „Leider endeten fünf Fälle nur noch mit dem Bergen ertrunkener Personen“, berichtet der 61-Jährige.

Trotz Verboten reger Badebetrieb beim Kiesabbau

Auch die technische Ausstattung setzte die Ortsgruppe immer wieder ein.

So waren die Motorrettungsboote insgesamt rund zwölf Stunden auf den Seen unterwegs. Das große Boot war ungefähr 17 Stunden im überörtlichen Einsatz, wo es etwa Regatten auf dem Rhein begleitete und Trainingsfahrten absolvierte. Von den Booten aus hatten die Helfer auch Abschnitte im Blick, die nur schwer oder nicht zugänglich sind. Bemerkenswert: Trotz der Verbote habe im Bereich des Kiesabbaus in der Schlicht ein reger Badebetrieb geherrscht. „Aber auch hier haben wir unser wachsames Auge drauf“, bekräftigt Markgraf.

Die DLRG-Ortsgruppe Neuhofen wurde 1964 gegründet. Aktuell hat sie nach eigenen Angaben rund 400 Mitglieder. Die Strände der Schlicht und des Badeweihers überwacht sie an den Sommerwochenenden. Außerdem begleitet sie Wasserveranstaltungen wie Bootswettfahrten und „Rhein in Flammen“ und wird immer wieder zu Wasserrettungs- und Taucheinsätzen auch außerhalb Neuhofens angefordert. „Aktuell sind unsere Einsatzkräfte zum Beispiel im Impfzentrum Schifferstadt im Sanitätsdienst dabei“, teilt der technische Leiter mit. Pausieren muss pandemiebedingt die Nichtschwimmer- und Schwimmerausbildung, die die DLRG normalerweise im Schifferstadter Hallenbad anbietet. Sie umfasst Kurse zum Erwerb der Schwimmabzeichen und Rettungsschwimmkurse.