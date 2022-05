Not macht erfinderisch – und kreativ. Nachdem in diesem Jahr schon wieder alle Fasnachtsveranstaltungen abgesagt werden müssen, verlegen die Karnevalisten in Böhl-Iggelheim die Fasnacht kurzerhand in den Mai. Am Samstag, 21. Mai, geht’s sowohl bei den Böhler Hängsching als auch bei den Igglemer Bessem närrisch zu.

„Närrisch im Mai“ heißt es bei den Igglemer Bessem am Samstag, 21. Mai. Ab 19.33 Uhr steht die TSV-Halle an der Jahnstraße nach langer Zeit endlich wieder ganz im Zeichen der fünften Jahreszeit. Die Karnevalisten wollen kein weiteres Jahr verstreichen lassen, ohne dass ihre Aktiven Bühnenluft schnuppern und die Zuschauer unterhalten können. Deswegen haben sie ein Programm zusammengestellt, das mit Büttenreden und Gardetänzen Weiberfasnacht und Rosenmontag in den Frühling katapultiert. Musikalische Unterstützung bekommen die Bessem dabei vom Duo Scheierbutzer.

„Unsere Trainerinnen haben zusammen mit den Garden so toll trainiert, sei es per Video oder, wenn möglich, im Freien auf dem TSV-Platz“, erklärt Schriftführerin Ute Hauck. „Wir sind der Meinung, dass dieses Engagement mit einem Auftritt belohnt werden muss.“ Ob sie im Kostüm kommen oder nicht, bleibe dabei ganz den Gästen überlassen. Diese sollten sich aber in jedem Fall Zeit nehmen, denn nach dem Programm wird die Bar geöffnet und bis spät in die Nacht gefeiert.

Band Hossa spielt Partyhits

Das gilt gleichermaßen für die Freunde der fünften Jahreszeit im Ortsteil Böhl, denn dort findet ebenfalls am 21. Mai die „Rock Night“ mit der Band Hossa statt. Ab 19.30 Uhr wollen die Musiker den bis zu 300 Gästen am Narreneck, Am Holzweg 1, in Böhl einheizen. Dabei werden sie sicherlich neben jeder Menge Partymusik auch den ein oder anderen Karnevals-Hit spielen.

Die Aktiven der Hängsching möchten dem Publikum die erarbeiteten Tänze und Darbietungen ebenfalls nicht vorenthalten. Deshalb schließt sich am Sonntag, 22. Mai, der „Family & Friends“-Tag an. Von 11 bis 17 Uhr erwartet die Gäste bei Frühschoppenatmosphäre ein Programm mit Kostproben der Garden und Redner sowie Musik vom Musikverein Iggelheim. Der Besuch ist kostenlos.

Noch Fragen?

Karten für „Närrisch im Mai“ gibt es bei Familie Ober, Telefon 06324 9116862, 0176 24571596 oder per E-Mail an sabine.ober074@gmail.com. Der Eintritt kostet elf Euro. Karten für die „Rock Night“ mit Hossa gibt es im Vorverkauf für zehn Euro über die Homepage der Hängsching: boehler-haengsching.de/event/rock-night.