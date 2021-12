Das Präsidium des Karnevalvereins Böhler Hängsching hat entschieden, wegen der aktuell hohen Corona-Fallzahlen für diese Kampagne geplante Veranstaltungen abzusagen. Die Fasnachter hoffen, die Party mit Hossa im Sommer nachfeiern zu können.

Schweren Herzens habe man sich darauf verständigt, den geplanten„Kappenabend“ am 12. Februar abzusagen und die „Fasnachtsparty mit Hossa“, die am 19. Februar stattfinden sollte, zu verschieben. „Wir möchten verdeutlichen, dass uns diese Entscheidung auch im zweiten Jahr der Pandemie nicht leichtgefallen ist. Aber aufgrund der aktuellen Entwicklung, die leider alles andere als positiv ist, fühlen wir uns dazu gezwungen und können solche Veranstaltungen unter den gegebenen Bedingungen nicht verantworten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Verein habe lange umfangreiche Hygienekonzepte mit Testangeboten vor Ort, Sicherheitsdienst und vielem mehr diskutiert und sich verschiedene Szenarien vor Augen geführt. „Dennoch sind wir uns trotz all dieser Möglichkeiten einig, dass die Gesundheit und körperliche Unversehrtheit unserer Akteure auf der Bühne und unserer Gäste an oberster Stelle steht.“ Neben den schlechten Nachrichten möchten die Hängsching verkünden, dass sie die Party mit Hossa im Sommer nicht nur nachholen, sondern mit einem Familientag verbinden wollen. Auch seien sie dabei, ein alternatives Konzept für „Kinderfasching“ und „Heringsessen“ auszuarbeiten.