Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Mechtersheimer Umzug wird dieses Jahr nicht stattfinden. Von den Verantwortlichen ist Unzufriedenheit mit der Landesregierung, aber auch Selbstkritik zu hören.

Dass der Mechtersheimer Fasnachtsumzug nach zwei pandemiebedingten Absagen nun zum dritten Mal in Folge ausfallen muss, ist in einer gemeinsamen Sitzung verschiedener Akteure am Freitag besprochen und am Montagabend