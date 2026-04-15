Eine Fahrradtour durch Böhl-Iggelheim kann zwar an jedem Tag des Jahres spannend sein, besonders lohnt sie sich jedoch am Sonntag, 26. April.

Der Verein Kinder- und jugendfreundliches Böhl-Iggelheim (Kijubi) und das Kinder- und Jugendzentrum (Juz) laden zur 13. Fahrradrallye für Familien und Jugendgruppen ein. Dank der Beteiligung der Ortsvereine warten entlang der etwa acht Kilometer langen Strecke zehn Mitmachstationen auf die Teilnehmer. An diesen sind Aufgaben zu erledigen oder Rätsel zu lösen. Wer es schafft und flink ist, sammelt Punkte, die am Ende in die Wertung einfließen.

Im Ortsteil Iggelheim bereiten der Partnerschaftsverein, das DRK, der Treffpunkt Schwarzweiherhof, der Museumsverein und der Geflügelzuchtverein Herausforderungen für die Radfahrer vor. In Böhl sind die Vereinigte Turnerschaft, der Musikverein Musketiere und die SG Böhl-Iggelheim dabei. Und am Juz gibt es neben einer Juz-eigenen Station auch eine Aufgabe der Böhler Hängsching.

Für alle gilt Helmpflicht

Gestartet wird am Sonntag, 26. April, zwischen 10:30 und 12 Uhr beim Juz, Am Holzweg 1. Spätere Starts sind nicht möglich. Die Anmeldung erfolgt vor Ort mit dem Gruppennamen. Mitmachen können Gruppen zwischen drei und fünf Personen. Die Startgebühr beträgt ein Euro pro Teilnehmer.

Bei Kindern unter zwölf Jahren muss ein Erwachsener mitfahren. Jugendliche ab zwölf Jahren benötigen einen unterschriebenen Haftungsausschluss, der unter juz-boehl-iggelheim.de heruntergeladen werden kann. Und für alle Teilnehmer gilt Helmpflicht. Gewertet werden nur Gruppen, die bis 16 Uhr wieder am Juz eintreffen. Dort findet auch die Siegerehrung statt.