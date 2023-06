Weil sich angeblich Nachbarn über verschmutztes Wasser beschwert hätten, müsse es dies nun überprüfen – mit diesen Worten stellte sich am Samstagmittag ein Mann einer Seniorin in der Altriper Maxburgstraße als Mitarbeiter der Wasserwerke vor und gelangte so in ihre Wohnung. Der Frau erklärte er, sie müsse sich für längere Zeit im Bad aufhalten, sodass er Kontrollen durchführen könne. Wie die Polizei weiter berichtet, folgte die Frau seinen Anweisungen. Ihre Gutgläubigkeit nutzte der Mann aus. Er entwendete einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag und verschwand. Der Mann wird nach Polizeiangaben folgendermaßen beschrieben: Zirka 50 Jahre alt, korpulente Statur, er trug eine dunkle Kappe, eine dunkle Hose und ein helles Oberteil. Er sprach gebrochen deutsch. Zeugen, die Angaben zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät: „Lassen Sie unangekündigte Handwerker nicht in die Wohnung! Seriöse Firmen kündigen den Besuch im Voraus an.“