Am Freitag gegen 13 Uhr hat ein 86-jähriger Neuhofener die Polizei darüber informiert, dass ein ihm unbekannter Mann auf seinem Festnetzanschluss angerufen und sich als Polizist ausgegeben habe. Der Anrufer habe behauptet, in der Gegend um das Haus des Geschädigten sei eingebrochen worden. Nach einem kurzen Gespräch beendeten die vermeintlichen Betrüger das Telefonat, ohne dass es zu einer Geldforderung oder einem Schaden kam. Aufgrund der bekannten Betrugsmasche wird auch in diesem Fall bereits ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs eingeleitet, teilt die Polizei mit.