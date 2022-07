In gleich vier Ortschaften im Rhein-Pfalz-Kreis haben angebliche Europol-Beamten am Mittwoch verdächtige Anrufe getätigt. Die Betrüger erzählten laut Polizei den Angerufenen in Waldsee, Böhl-Iggelheim, Limburgerhof und Schifferstadt, es gebe Unstimmigkeiten mit Ausweispapieren. Für weitere Hinweise sollten die Angerufenen eine Ziffer in das Telefon eingeben. In einem Fall wurden den Betrügern Ausweisdaten offenbart. Daneben kam es demnach zu keinem Schaden. Die Polizei ermittelt.