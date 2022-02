Rhein-Pfalz-Kreis. Die Polizei fragt ganz keck: War der Samstag der Tag des verkehrsbehindernd abgestellten Fahrzeugs? Schließlich kam es zu fünf solcher Einsätze der Inspektion Schifferstadt. In zwei Fälle gipfelten die Situationen in Körperverletzungen, Bedrohungen und Beleidigungen. So stritten sich in Neuhofen in der Burggasse gegen 10.30 Uhr zwei Parteien über ein Auto, das gegenüber einer Garage – laut Polizei „vermeintlich behindernd“ – abgestellt wurde. Die sechs Beteiligten im Alter von 17 bis 57 Jahren schubsten und schlugen sich, so dass mindestens zwei davon blutende Wunden im Gesicht und Prellungen nach Stürzen zuzogen. Es war sogar ein Säugling in die Auseinandersetzung involviert, der jedoch unverletzt blieb. In Dannstadt-Schauernheim kam es gegen 11.50 Uhr in der Hauptstraße vor einem Imbiss zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen, weil ein Fahrzeug eine Einfahrt rund 30 Minuten blockierte, während die Insassen Essen kaufen wollten. Zwischen den elf Beteiligten zwischen 15 bis 52 Jahren kam es zu Bedrohungen und Beleidigungen. In beiden Fällen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Auch um ihren Führerschein müssen die Personen bangen. Denn laut Polizei ist nicht entscheidend, ob man in der zugrundeliegenden Situation Führer eines Kraftfahrzeuges gewesen ist.