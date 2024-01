Dieser Einsatz der Feuerwehr hat ein Leben gerettet. Darüber sollte man unbedingt berichten.

Kein kleiner Einsatz. Über 50 Feuerwehrleute sind an diesem Samstagmorgen in Neuhofen im Einsatz. Dazu kommen Rettungskräfte und die Polizei. Im Dorf bleibt solch ein Aufgebot nicht unbemerkt. Was ist passiert? Gerüchte. Halbwissen. Nur wer in die Gemeinderatssitzung fast zwei Wochen später geht, erhält vom Bürgermeister Informationen über den Vorfall auf dem Bauhof. Und plötzlich gibt es auch eine Pressemitteilung der Polizei. Eine Nachricht zu dem Vorfall hätte jedoch bereits am selben Wochenende herausgehen können. Vielleicht sogar müssen. Damit die Neuhofener und die anderen Bewohner der Verbandsgemeinde darüber informiert werden, was bei ihnen passiert ist. Damit jeder weiß, warum der Winterdienst nicht mehr optimal funktioniert. Damit keiner Gerüchte streuen muss. Und damit erzählt wird, welch gute Arbeit die Wehrleute und alle anderen Einsatzkräfte geleistet haben. Es wurde ein Menschenleben gerettet. Es sind an besagtem Wochenende Pressemitteilungen der Polizei herausgegangen: In Altrip waren Diebe im Edith-Stein-Haus. In Dannstadt wurden Pkw aufgebrochen. Dann kann auch gemeldet werden, was in Neuhofen passiert ist, was viel wichtiger gewesen wäre.