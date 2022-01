Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rheinauen besteht aus vier Wehreinheiten, die insgesamt 160 aktive Mitglieder haben. Laut Wehrleiter Michael Jaspers ist der Frauenanteil mit weniger als zehn Prozent immer noch viel zu gering. Bei der Jugend sehe es deutlich besser aus: Von den 36 Mitgliedern seien rund 42 Prozent weiblich. Dieses Jahr kümmert sich die Wehrleitung mit der Verwaltung nach Abstimmung mit den politischen Gremien um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, den Hochwasserschutz, die Modernisierung der Sirenen sowie die Verbesserung der Ersatzstromversorgung der Gerätehäuser.

Die Feuerwehr der VG Römerberg-Dudenhofen hat drei Wehreinheiten und 101 aktive Mitglieder. Das sind Wehrleiter Stefan Zöller zufolge drei mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der Jugendfeuerwehrler sei dagegen um vier Personen auf 32 gesunken. 2022 stehen als Großprojekte der Kauf eines Einsatzleitwagens für den Standort in Römerberg sowie die Flächensuche für die Gerätehäuser in Harthausen und Mechtersheim an.