Zu einem fairen Frühstück auf dem Marktplatz laden am Freitag, 8. Mai, zwischen 9 und 12 Uhr, die Fairtrade-Steuerungsgruppe der Gemeinde Mutterstadt und die Initiative Eine-Welt Mutterstadt ein. Einfach vorbeikommen, Freunde und Nachbarn mitbringen und gemeinsam den Vormittag verbringen, so lautet den Veranstaltern zufolge das Motto für alle Besucherinnen und Besucher des Fairen Frühstücks. Serviert werden laut einer Pressemitteilung faire Kaffees oder Tees, ein Glas Saft oder Secco sowie faire Snacks. „Wir laden herzlich dazu ein, beim gemeinsamen Frühstück zu fair-weilen, miteinander fair-zählen und damit den Gedanken des Fairen Handels sowie der Nachhaltigkeit in Mutterstadt zu stärken“, teilen die Organisatoren mit.