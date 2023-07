Vor allem sicherer soll es auf Straßen und Gehwegen in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim künftig zugehen. Grundlage hierfür soll ein Mobilitätskonzept sein, das seit Sommer 2022 in Arbeit ist und das am Mittwoch vorgestellt wird.

Chaos an Kitas und Schulen zu den Stoßzeiten, zugeparkte Einfahrten und Rettungswege, ein Übermaß an Schwerlastverkehr und selbstverständlich Raser: Verkehrsprobleme nerven die Bürger in allen drei Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Da Ursachen und Auswirkungen bisweilen über die Grenzen von Dannstadt-Schauernheim, Hochdorf-Assenheim und Rödersheim-Gronau hinausreichen, haben sich die Politiker vor einem Jahr entschieden, das Thema auf Ebene der Verbandsgemeinde anzugehen und sich dafür Unterstützung vom Fachbüro „Verkehr mit Köpfchen“ geholt.

Mit vereinten Kräften wollten Mandatsträger, Verwaltung und Experten unter Beteiligung der Bürger das Mobilitätskonzept „Fairer Verkehr“ entwickeln. Es sollte Lösungen für die teils komplexen Probleme aufzeigen. Gleichzeitig sollte es ermöglichen, dass in Zukunft Fußgänger, Fahrradfahrer und alle motorisierten Verkehrsteilnehmer jedes Alters sicher und nachhaltig in den drei Dörfern unterwegs sein können.

Kommunen erforscht

Dazu hatten die Verkehrsexperten vor Ort zunächst eine Bestandsaufnahme gemacht, hatten sich Brennpunkte persönlich angeschaut und zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Ruftaxi und öffentlichen Verkehrsmitteln die Kommunen erforscht. Dem folgte eine Online-Befragung im Spätjahr 2022, in der die Bürger kundtun konnten, wo es ihrer Ansicht nach in Sachen Verkehr hapert. Denn das Konzept sollte nicht nur auf dem Papier gut aussehen, sondern alltagstauglich sein. Darauf legte Bürgermeister Stefan Veth (CDU) von Anfang großen Wert.

Die Befragung ergab, dass sich die Menschen in der Verbandsgemeinde vor allem eine bessere Anbindung an den Schienenverkehr wünschen – zur S-Bahn oder zur Rhein-Haardtbahn. Daneben hätten sie gerne bessere Fahrradwege innerhalb der drei Ortschaften sowie zu Nachbargemeinden. Zudem sollte ein Schulwegplan erstellt werden, der sichere Routen aufzeigt. Denn auf den vorhandenen Geh- und Fahrradwegen fühlten sich viele Umfrageteilnehmer unsicher.

Bis zum Sommer sollten sämtliche Erkenntnisse in einen Katalog von Projekten fließen, die sich bestenfalls rasch umsetzen lassen – das Mobilitätskonzept eben. Dieses wird nun am Mittwoch, 12. Juli, 19 Uhr, im Zentrum Alte Schule, Hauptstraße 139-141, in Dannstadt-Schauernheim präsentiert. Wichtiger Teil des Abends wird laut Verwaltung der Austausch mit den Bürgern, die Fragen stellen sowie Anregungen und Verbesserungsvorschläge machen können.