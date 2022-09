Für mehr Fairness in der Welt, dafür stehen die alljährlichen Fairen Wochen, die nun schon im 20. Jahr veranstaltet werden. In Mutterstadt und Schifferstadt – beides Fairtrade-Gemeinden – wird es ab Freitag etliche Angebote geben, die alle Sinne ansprechen sollen.

Vom 16. und 30. September wird in ganz Deutschland die Faire Woche in Städten und Gemeinden gefeiert, Motto in diesem Jahr: „Fair steht dir #fairhandel für Menschenrechte weltweit“. Dabei stehen laut Veranstalter menschenwürdige Arbeitsbedingungen und nachhaltiges Wirtschaften in der Textil-Lieferkette im Vordergrund.

Mutterstadt ist seit 2019 Fairtrade-Gemeinde. Im Aktionszeitraums wird es in der Gemeindebibliothek einen Tisch mit thematisch passenden Büchern, eine Ausstellung über faire Kleidung und eine Lesung für Grundschüler geben. Gelesen wird aus „Die Geschichte der großen Reise eines Kleides“ am 20. September, 10 Uhr, sowie am 23. September ab 14 Uhr, zu dem auch der Bastelworkshop „Aus Kleid mach’ Kunst“ angeboten wird. Der Weltladen bietet etliche Rabatte an. Der Seniorentreff lädt für den 20. September von 15 bis 19 Uhr zur Tauschbörse für Kleider, Spielsachen und Bücher ein. Auch die Integrierte Gesamtschule engagiert sich und informiert über den Weg einer Jeans.

Für Bewegung im Ort soll die Dorfrallye per Fahrrad am 22. und 24. September ab 14 Uhr sorgen, dabei können verschiedene Stationen mit nachhaltigem Angebot in der Gemeinde angefahren werden. Flyer mit Infos dazu gibt es in der Gemeindebibliothek und im Weltladen. Erstmalig laden die Mutterstadter Fairtrade-Gruppe und der Weltladen zum „Abendf(l)air“, einen nachhaltigen fairen Abendmarkt, auf den Marktplatz ein. Elf Aussteller bieten am 23. September ab 18 Uhr ihre Waren an. Dabei kann in gemütlicher Feierabendatmosphäre geschlemmt werden, versprechen die Veranstalter und bitten, Geschirr und Besteck mitzubringen. Kinder können an diesem Abend ein fair gehandeltes T-Shirt künstlerisch gestalten. Des Weiteren werden die Werke aus dem Workshop „Aus Kleid mach’ Kunst“ gezeigt, musikalisch begleitet durch das Trio arlo-music.

Blick nach Afghanistan

In Schifferstadt startet die Faire Woche am Freitag ab 9.30 Uhr auf dem Wochenmarkt. Das Fairtrade-Team der Stadt, des Vereins Faireint und des Weltladens beantwortet Fragen und bietet Informationen und Leckereien zum „Fairkosten“ an. Höhepunkt ist eine Lesung mit Musik am Samstag, 17. September, ab 17 Uhr im Adlerhof, Kirchenstraße 17.

Barbara Abel-Pohlack, Jutta Fritzsche und Ute Zimmermann lesen aus dem Buch „Wir sind noch da! – Mutige Frauen aus Afghanistan“. In diesem Buch lässt die Herausgeberin Nahid Shahalimi, selbst Afghanin, 13 couragierte Frauen aus ihrer Heimat zu Wort kommen. Sie schildern ihre Angst und den Schmerz vor dem drohenden Verlust der Heimat und berichten über das, was die Mädchen und Frauen vor Ort schon jetzt verloren haben: Freiheit, Selbstbestimmung und Lebensfreude. Die Veranstalter möchten mit der Lesung erreichen, dass die Verletzung ihrer Menschenrechte in den aktuellen Krisen nicht vergessen werden.

Musikalisch begleitet wird die Lesung von Handan Akkaya-Kapan (Gesang), Isabel Eichenlaub (Cello) und Selahattin Cetins (Gitarre und Gesang). Dazu gibt es Leckereien unter dem Motto „Orient triff Okzident“ aus der Küche des Salischen Hofs. Außerdem kann fair gehandelter Safran aus Afghanistan, weitere Produkte des Fairhandel-Partners Conflictfood und das Buch „Wir sind noch da!“ erworben werden. Der Eintritt ist frei, es kann gespendet werden.