Das Auto eines 19-Jährigen ist am Freitagnachmittag in der Hinterstraße in Lambsheim von einem Unbekannten zerkratzt worden. Laut Polizei beschädigte der Täter im Zeitraum zwischen 15 und 16.30 Uhr an dem dort geparkten schwarzen VW Golf mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf zirka 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-1100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de zu wenden.