Weil er mit seinem Auto den Bahnübergang in Heiligenstein überquerte, obwohl sich die Schranke bereits senkte, erwarten einen 61-Jährigen ein Bußgeld und Fahrverbot. Laut Polizei beobachtete eine Streife den Autofahrer am Sonntagnachmittag, wie dieser an dem beschrankten Bahnübergang K26/Fahrweg zwar kurzzeitig seine Geschwindigkeit verringerte, als das Haltesignal leuchtete, dann aber den Bahnübergang doch überquerte. Der Mann muss für sein Vergehen 240 Euro Bußgeld bezahlen und das Auto einen Monat stehen lassen. Die Polizei weist darauf hin, dass das Passieren von Bahnübergängen trotz leuchtenden Anhaltesignals oder sich senkender Schranken größte Gefahren birgt und deshalb streng verfolgt wird.