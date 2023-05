Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

30 Stellen in der Verbandsgemeinde Maxdorf haben gut ein Dutzend Radfahrer am Samstag angefahren. Alles Orte, an denen 2019 Unfälle mit Fahrradbeteiligung passiert sind. Doch wie verhindert man die? Das und weitere Tricks ums motorisierte Rad wurden beim „Fahrsicherheitstag für Pedelec“ vermittelt.

Rund ein Dutzend Radfahrer stehen am Samstagmorgen mit ihren Pedelecs am Dorfgemeinschaftshaus in Birkenheide. Der kostenlose „Fahrsicherheitstag für Pedelec“ ist ausgebucht. Organisiert