Gut gemeint, aber schlecht gemacht ist die Ausweisung einer Fahrradstraße in Böhl-Iggelheim im Bereich Sandgasse, Eichschwalbe, Holzweg zum Jugendzentrum. Darüber sind sich die Mitglieder des Gemeinderats einig.

Die SPD-Fraktion im Böhl-Iggelheimer Gemeinderat hatte in einem Antrag zunächst gefordert, zusätzliche Hinweis- und Tempo-30-Schilder aufzustellen und Piktogramme aufzumalen. Damit sollte die Ausweisung der Fahrradstraße im Ortsteil Iggelheim deutlicher werden. Nach einem Gespräch mit Vertretern der Feuerwehr zog die SPD den Antrag dann jedoch zurück und beantragte laut SPD-Ratsmitglied Annette Schön stattdessen einen Ortstermin. Auch von Seiten der Feuerwehr gebe es Kritik an der Fahrradstraße, hieß es in der jüngsten Ratssitzung. Die Interessen der Landwirtschaft seien ebenfalls nicht berücksichtigt worden, ergänzte CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Knebel. „Wir sind nicht ganz glücklich mit der Fahrradstraße“, fasste Knebel die Sache zusammen. Eventuell müsse die Ausweisung als Fahrradstraße wieder aufgehoben werden. Vertreter aller Fraktionen waren sich jedenfalls einig, dass ein Ortstermin für die Problembesprechung sinnvoll sei. Bei dem solle ein „Fachmann“ dabei sein, forderte Joachim Heidinger, Fraktionschef der Grünen.