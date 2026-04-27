Jede Menge Spaß hat es am Sonntag bei der Böhl-Iggelheimer Fahrradrallye gegeben: Die Teilnehmer mussten sich Quizfragen stellen, Ballgefühl beweisen und Verbände anlegen.

Für die rund acht Kilometer lange Strecke fühlte sich Jonas bestens vorbereitet. „Ich fahre viel mit dem Fahrrad“, erklärte der Siebenjährige. Gemeinsam mit Freund Max ging er zum ersten Mal bei der Böhl-Iggelheimer Fahrradrallye an den Start. Mit ihren Eltern bildeten die Jungs das Familien-Team „Yin Yang“. Da sie noch nicht wussten, was genau auf sie zukommt, wollte Jonas vorab die Erwartungen nicht zu hoch stecken. „Es könnte vielleicht ein bisschen schwer sein“, mutmaßte der Grundschüler.

Zehn Mitmachstationen warteten auf die Teilnehmer der mittlerweile 13. Fahrradrallye. Dafür hatten die Organisatoren vom Verein Kinder- und jugendfreundliches Böhl-Iggelheim (Kijubi) wieder Vereine aus beiden Ortsteilen gewinnen können. „Alle, die wir angeschrieben haben, machen mit“, freute sich der Vorsitzende Frank Jung.

„Dramqueens“ glänzen beim „Gardetanz“

Ob es zuerst in Richtung Böhl oder Iggelheim ging, bestimmte die Startnummer. So war dafür gesorgt, dass sich die Teams gut verteilten. Das Jugend-Team „Dramaqueens“ gehörte zu den frühesten Startern. Und sie hatten es nicht weit, denn die erste Böhler Station lag gleich neben dem Jugendzentrum (Juz).

Am Narreneck der Hängsching galt es, einige Fragen über den Karnevalsverein zu beantworten, was sich für die Iggelheimer Mädchen als gar nicht so einfach entpuppte. Zum Glück lagen einige Kampagnenhefte der Hängsching zum Spicken bereit. Dafür war die Aufgabe „Gardetanz“ für die „Dramaqueens“ dann ein Kinderspiel.

Musikalisches Gehör von Vorteil

Wie die Vereine die rund 100 Teilnehmer aus 23 Teams herausforderten, blieb ihrer Kreativität überlassen. So entstand ein abwechslungsreiches Programm, in dem alle mit unterschiedlichen Talenten glänzen konnten. Ballgefühl und Treffsicherheit waren zum Beispiel bei der VT Böhl gefragt, die mehrere Pickleball-Stationen aufgebaut hatte. Sportlich wurde es auch beim Fußballverein SG Böhl-Iggelheim.

Wer ein musikalisches Gehör besitzt, konnte derweil beim Musikverein Musketiere Böhl punkten. Auf dem Schulhof der Grundschule spielte die Jugend des Vereins Rhythmen vor, die es zu erkennen galt. Und ein gutes Auge brauchten die Teilnehmer beim Heimatpflege- und Museumsverein. Denn für das Quiz musste man nicht nur Informationen im Museum „Altes Schulhaus“ suchen, sondern auch die alte deutsche Schreibschrift entziffern, um ein Lösungswort herauszubekommen.

Wissen über Erste Hilfe abgefragt

Der DRK-Ortsverein nutzte die Fahrradrallye, um bei Jung und Alt das Wissen über Erste Hilfe und das richtige Verhalten im Notfall abzufragen. Zu verschiedenen Szenarien sollten die Teilnehmer die passenden Bilderkarten heraussuchen. Zudem wartete Teddy Henry darauf, fachmännisch verarztet zu werden. Diese Station gefiel auch Jonas und Max, die dem Bären mit viel Spaß und großer Sorgfalt einen Verband anlegten.

Vor der Wahagnieshalle hatte der Partnerschaftsverein seinen Stand aufgebaut, an dem es Fragen zur Partnergemeinde Wahagnies und der langjährigen Freundschaft zu Böhl-Iggelheim gab. Und ebenfalls nicht weit entfernt lag die Station des Treffpunkts Schwarzweiherhof, der unter anderem eine Fahrrad-Rikscha für bewegungseingeschränkte Menschen in den Mittelpunkt stellte.

Menschen als lebendige Kicker-Figuren

Zwischendurch hieß es: kräftig in die Pedale treten. Immerhin mussten für manche Stationen schon ordentliche Distanzen zurückgelegt werden. So wartete am südlichen Ende Iggelheims der Geflügelzuchtverein mit verschiedenen Quizfragen rund um Hühner & Co.

Zum Schluss trafen sich die Teilnehmer wieder am Juz, wo eine letzte Station aufgebaut war: die Juz Kicker Arena – ein aufblasbares Spielfeld, auf dem Menschen als lebendige Kickerfiguren agieren. Ein Riesenspaß für alle, bei dem es allerdings auch noch einmal um Punkte ging.

In der Siegerehrung zeigte sich dann, welche Teams am erfolgreichsten waren: Bei den Familien sicherte sich das Team „Six Seven“ den ersten Platz vor „No Name 2.0“ und „Rad-Käppchen und der böse Wolf“. Sieger bei den Jugendlichen waren die „Wölfe“, Platz zwei ging an „No Name“ und Dritte wurden „Tschei Bii Junior“.