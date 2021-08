Eine 30 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße 23 kurz vor dem Ortseingang von Otterstadt bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 54-jähriger Motorradfahrer von Speyer kommend unterwegs. Er übersah die Radfahrerin, die vor ihm in gleicher Richtung fuhr und nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Das Motorrad war laut Polizei mit geringer Geschwindigkeit unterwegs und kollidierte nur leicht mit dem Fahrrad, allerdings stürzte die junge Frau dennoch zu Boden. Sie trug nach Angaben der Beamten keinen Fahrradhelm und erlitt Abschürfungen an den Knien und Schwellungen im Gesicht. Die 30-Jährige wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei rät eindringlich dazu, auch beim Fahrradfahren einen entsprechenden Helm zu tragen, da dieser die Folgen eines Sturzes deutlich abmildern könne.